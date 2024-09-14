Yer kabuğunun altında devasa su kütlesi keşfedildi: 'Yüzeyden daha fazla su içeriyor...'

Yayınlanma: 14.09.2024 - 14:53

Güncelleme: 14.09.2024 - 14:53

Bilim insanları daha önce suyun manto kayasının içinde sıvı, katı ya da gaz değil, dördüncü bir hal olan sünger benzeri bir halde depolandığını keşfetmişlerdi.

Jeofizikçi Steve Jacobsen, “Ringwoodit bir sünger gibi suyu emiyor, ringwooditin kristal yapısında hidrojeni çekmesini ve suyu hapsetmesini sağlayan çok özel bir şey var. Bu mineral derin manto koşulları altında çok fazla su içerebilir” dedi.

Jacobsen, “Sanırım nihayet, yaşanabilir gezegenimizin yüzeyindeki büyük miktarda sıvı suyu açıklamaya yardımcı olabilecek, tüm Dünya'yı kapsayan bir su döngüsü için kanıt görüyoruz. Bilim insanları onlarca yıldır bu kayıp derin suyu arıyorlardı” diye ekledi.

2014 yılında 'Alt mantonun tepesinde dehidrasyon erimesi' başlıklı yayınlanan bilimsel makalede ilk bulgular ortaya konulmuştu.

Bilim insanları, o dönemde depremleri inceledikten ve sismometrelerin dünya yüzeyinin altında şok dalgaları algıladığını keşfettikten sonra bu bulguları elde etmişlerdi.

Bu sayede suyun “ringwoodite” olarak bilinen kayanın içinde tutulduğunu tespit edebildiler.

Son zamanlarda bilim insanları tarafından yapılan tek önemli keşif de bu değil. Araştırmacılar bir sualtı robotu yardımıyla volkanik kabuğu çevirirken tamamen yeni bir ekosistem buldular, bu da doğanın şu anda bile ortaya çıkaracak daha birçok sırrı olduğunu gösteriyor.