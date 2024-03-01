'Zombi' ekosistemi keşfedildi: Yer kabuğunun derinliklerinde gizli tehlike

Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:40

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:40

Bilim dünyasını şaşırtan keşif, Derin Karbon Gözlemevi araştırma programına dahil olan ve "derin yaşamı" incelemek için Dünya'nın yeraltını (gezegenin kabuğunun altında bulunan bölge) kazmaya başlayan bir bilim insanı ekibi tarafından yapıldı. Araştırmalar sırasında ilgi çekici bir bakteri grubu keşfedildi.

ZOMBİ BAKTERİLERİ BULUNDU

Yeraltı kazılarında araştırmacılar, büyük miktarda karbonun yanı sıra "zor yaşayan zombi bakterileri" bulunduğunu keşfettiler ve bu da şok etkisi yarattı. Ekibin bulguları, Amerikan Jeofizik Birliği'nin 2018'deki yıllık toplantısında paylaşılmış ve burada deniz tabanına 2,5 ila 5 km arasında sondaj yapılarak çeşitli kıtalardan ve denizlerden örnekler alındığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, “kıtasal madenlerden ve 5 km'den daha derin sondajlardan alınan mikroplardan” örnekler kullanarak, Dünya yüzeyinin altındaki biyosferin modellerini oluşturmayı başardılar. Bu biyosferin toplam alanının 2 ila 2,3 milyar kilometreküp arasında olduğuna inanılıyor.