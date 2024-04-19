Yeraltı suları çekildi: Milyonlarca insan tehlike altında!

Araştırmacılar, dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin'in kıyı kentlerinde yaşayan milyonlarca insanın zemin çökmeleri nedeniyle sular altında kalacağını öne sürdü.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:34
Yeraltı suları çekildi: Milyonlarca insan tehlike altında!
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"The Nature" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacıların Çin genelindeki 82 kentte uydu kayıtlarını kullanarak 2015-2022 yıllarındaki zemin değişikliklerini incelemesine yer verildi.

Araştırmacılar, Çin'deki yüksek nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yer altı sularının kullanılması sonucu çekilme yaşandığını, bunun sonucunda da zeminde oynamalar olduğunu belirledi.

Çin'in özellikle kıyı kentlerinde meydana gelen zemin oynamalarının çökmelere neden olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, bu çökmelerin deniz suyu seviyesini artırmasıyla su baskını riskini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Bu bağlamda, araştırmacılar, çökmeler nedeniyle kıyı kesimlerinde yaşayan milyonlarca vatandaşın 2120'ye kadar sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu saptadı.

Araştırmacılar, çökmelerin neden olduğu kaymalar nedeniyle Çin haritasının yüzde 16'sının yılda 10 milimetreden fazla seviyede "hızla", yüzde 45'inin de yılda 3 milimetre düzeyinde "orta" seviyede battığını belirledi.

Başkent Pekin'in de bu çökmelerden etkilendiğine işaret eden araştırmacılar, Çin'in kıyı kesimlerinin yakın bir gelecekte deniz seviyesinin altına kalma tehdidi yaşadığını belirtti.

Hong Kong Üniversitesinde görevli Jeodezist Ding Xiaoli, çökmelerin sadece Çin'in değil tüm dünyanın yaşadığı bir sorun olduğunu ifade etti.

Ding, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da da çökmeler yaşandığını ve bu ülkenin de giderek denizin altında kaldığını söyledi.


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