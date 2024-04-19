Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, Özgür Özel'i Atina'ya davet etti: 'İlericilerin sol değerler için bir arada olması gerekiyor'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:25

Güncelleme: 19.04.2024 - 12:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Strazburg'daki temasları sırasında eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Görüşmede yerel seçim zaferi dolayısıyla tebriklerini ileten Çipras, Özel’i Atina’ya davet etti. Çipras, "Haziran ayı içerisinde İstanbul’da bir üniversiteden davet aldım. Bu çerçevede sizinle de görüşmek istiyorum. Bir vakıf kurduk, o vakıf kanalıyla sizleri Atina’da ağırlamak istiyorum. Avrupa’da ve Ege’nin iki yakasında ilericilerin, sol değerler için bir arada olması gerekiyor" dedi.

Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Yeşiller ve Demokratlar (SOC) Grubu Başkanı Frank Schawabe'nin daveti üzerine 17 Nisan Çarşamba günü, Strazburg'a giderek grubun toplantısında konuşma yaptı.

Özel, Strazburg seyahati kapsamında bir dizi ikili temas da gerçekleştirdi. CHP lideri Özel, bu doğrultuda eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Çipras görüşmede, "Seçim zaferinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk, çok sevindik” ifadesini kullandı.

'BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

CHP lideri Özel de "Sizlerin zaferinizde de bizler çok mutlu olmuştuk. Kenan Evren, bizim sağ kulağımıza ‘savaş’ derken, Türk-Yunan düşmanlığını öğretirken İsmail Cem ve Papandreou da sol kulağımıza barışı ve Türk-Yunan dostluğunu anlatıyordu. Bu kapsamda ilerlemek ve Ege’nin iki yakasındaki ülkelerimiz arasındaki sorunları çözmek gerekiyor. Türkiye’nin soluyla Yunanistan’ın solunun barışı ve iyi ilişkileri savunması lazım. Savaşın maliyeti çok yüksek ama barış çok ucuz. Barışın tesis edilmesi her iki ülkede belki sağ siyasetçileri zayıflatır ama halkın karnını doyurur. Barışı tesis etmek ve yoksullukla mücadele için birlikte çalışmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'SİZLERİ ATİNA'DA AĞIRLAMAK İSTİYORUM'

Eski Başbakan Çipras da Özel'i Atina'ya davet etti. Çipras şunları söyledi:

"Haziran ayı içerisinde İstanbul’da bir üniversiteden davet aldım. Bu çerçevede sizinle de görüşmek istiyorum. Bir vakıf kurduk, o vakıf kanalıyla sizleri Atina’da ağırlamak istiyorum. Avrupa’da ve Ege’nin iki yakasında ilericilerin, sol değerler için bir arada olması gerekiyor."

JEREMY CORBYN: İNGİLTERE'DE TÜRKLER VE KÜRTLER YEREL SEÇİM SONUÇLARINDAN MEMNUN OLDU

Özel’in, AKPM'de katıldığı oturumda, eski İngiltere İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn de söz aldı. Corbyn, burada "İngiltere’de hem Türkler hem Kürtler yerel seçim sonuçlarından çok memnun oldu. Seçim başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. İngiltere’de de Avrupa’da da önümüzde çok önemli seçimler var. Bundan sonra birlikte daha çok çalışabiliriz" dedi.