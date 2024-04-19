Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, Özgür Özel'i Atina'ya davet etti: 'İlericilerin sol değerler için bir arada olması gerekiyor'
CHP lideri Özgür Özel ile eski Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile bir araya geldi. Çipras, Özel'i Atina'ya davet ederken "Ege’nin iki yakasında ilericilerin, sol değerler için bir arada olması gerekiyor" mesajını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel,
Strazburg'daki temasları sırasında eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile
görüştü.
Görüşmede yerel seçim zaferi dolayısıyla tebriklerini ileten
Çipras, Özel’i Atina’ya davet etti. Çipras, "Haziran ayı içerisinde
İstanbul’da bir üniversiteden davet aldım. Bu çerçevede sizinle de görüşmek
istiyorum. Bir vakıf kurduk, o vakıf kanalıyla sizleri Atina’da ağırlamak
istiyorum. Avrupa’da ve Ege’nin iki yakasında ilericilerin, sol değerler için
bir arada olması gerekiyor" dedi.
Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)
Sosyalistler, Yeşiller ve Demokratlar (SOC) Grubu Başkanı Frank Schawabe'nin
daveti üzerine 17 Nisan Çarşamba günü, Strazburg'a giderek grubun toplantısında
konuşma yaptı.
Özel, Strazburg seyahati kapsamında bir dizi ikili temas da
gerçekleştirdi. CHP lideri Özel, bu doğrultuda eski Yunanistan Başbakanı
Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Çipras görüşmede, "Seçim zaferinizden dolayı sizleri
tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk, çok sevindik” ifadesini kullandı.
'BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'
CHP lideri Özel de "Sizlerin zaferinizde de bizler çok
mutlu olmuştuk. Kenan Evren, bizim sağ kulağımıza ‘savaş’ derken, Türk-Yunan
düşmanlığını öğretirken İsmail Cem ve Papandreou da sol kulağımıza barışı ve
Türk-Yunan dostluğunu anlatıyordu. Bu kapsamda ilerlemek ve Ege’nin iki
yakasındaki ülkelerimiz arasındaki sorunları çözmek gerekiyor. Türkiye’nin
soluyla Yunanistan’ın solunun barışı ve iyi ilişkileri savunması lazım. Savaşın
maliyeti çok yüksek ama barış çok ucuz. Barışın tesis edilmesi her iki ülkede
belki sağ siyasetçileri zayıflatır ama halkın karnını doyurur. Barışı tesis
etmek ve yoksullukla mücadele için birlikte çalışmamız gerekiyor"
değerlendirmesinde bulundu.
'SİZLERİ ATİNA'DA AĞIRLAMAK İSTİYORUM'
Eski Başbakan Çipras da Özel'i Atina'ya davet etti. Çipras
şunları söyledi:
"Haziran ayı içerisinde İstanbul’da bir üniversiteden
davet aldım. Bu çerçevede sizinle de görüşmek istiyorum. Bir vakıf kurduk, o
vakıf kanalıyla sizleri Atina’da ağırlamak istiyorum. Avrupa’da ve Ege’nin iki
yakasında ilericilerin, sol değerler için bir arada olması gerekiyor."
JEREMY CORBYN: İNGİLTERE'DE TÜRKLER VE KÜRTLER YEREL
SEÇİM SONUÇLARINDAN MEMNUN OLDU
Özel’in, AKPM'de katıldığı oturumda, eski İngiltere İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn de söz aldı. Corbyn, burada "İngiltere’de hem Türkler hem Kürtler yerel seçim sonuçlarından çok memnun oldu. Seçim başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. İngiltere’de de Avrupa’da da önümüzde çok önemli seçimler var. Bundan sonra birlikte daha çok çalışabiliriz" dedi.
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