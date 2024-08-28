Yerli İHA'dan sonra yerli balistik füzesinin testlerini duyurdu: 'Daha fazla ayrıntı paylaşamam...'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:16

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:16

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın yerli balistik füzesinin ilk denemelerini gerçekleştirdiğini duyurdu

Zelenski, “Ukrayna'nın ilk balistik füzesinin testleri olumlu sonuçlandı. Bu füze hakkında daha fazla ayrıntı paylaşamam” dedi.

Testin önemini vurgulayan ve bu alanda “önemli bir iş” yaptıklarına inandığını belirten Zelenski, Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerini tebrik etti.

Zelenski'nin bu açıklaması, 24 Ağustos'ta Ukrayna üretimi roket İHA’sı Palianytsia’nın ilk muharebe kullanımının yapıldığını duyurmasının ardından geldi.

Ukrayna medyası, Palianytsia'nın ABD yapımı AIM-120 AMRAAM havadan havaya füzenin kapasitesine benzer 20 kg'lık bir patlama parçalanma savaş başlığı taşıdığını yazdı.

Zelenski, “Yeni silahımız olan Ukraynalı uzun menzilli roket İHA’sı ‘Palianytsia’nın ilk başarılı muharebe kullanımı gerçekleşti. Düşmanın saldırı potansiyelini yok etmek üzere yerli olarak tasarlanmıştır. Tıpkı etkinliğini neredeyse her gün gördüğümüz uzun menzilli saldırı dronlarımızın üretiminde olduğu gibi roket dronlarımızın üretim sayısı da artacaktır” ifadelerini kullanmıştı.