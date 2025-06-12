Yerli türleri yok ediyorlardı: Dev pitonlar öldürüldü!

ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bölgesinde istilacı Burma pitonlarıyla mücadele hız kesmeden sürüyor. Southwest Florida Doğa Koruma Derneği, 2013 yılından bu yana yaklaşık 20 ton ağırlığında pitonun yakalanarak insancıl yöntemlerle öldürüldüğünü açıkladı.

Dernek yetkilileri, yalnızca bu yılki üreme sezonunda toplam 2.850 kilogramlık yılanın imha edildiğini bildirdi. Bu miktarın, yaklaşık olarak dolu bir şehir otobüsünün ya da bir itfaiye aracının ağırlığına eşdeğer olduğu belirtildi.

YALNIZCA KÜÇÜK BİR ALANDAN 1.400 YILAN

Şaşırtıcı olan bir diğer detay ise bu yılanların yalnızca 518 kilometrekarelik sınırlı bir bölgeden toplanmış olması. Oysa Everglades, pitonların hızla yayıldığı 20 bin kilometrekareden daha geniş bir alanı kapsıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), bölgede on binlerce pitonun dolaştığına dikkat çekti.





YERLİ TÜRLER TEHLİKEDE

Pitonların şimdiye kadar 85 farklı kuş, memeli ve sürüngen türünü avladığı saptandı. Bu durum, yerli hayvan popülasyonlarının ciddi bir yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Dernek Bilim Direktörü Ian Bartoszek, pitonların büyüklüğünün, bölgede buldukları av hayvanlarının bolluğuyla bağlantılı olduğunu belirtti: “Ne kadar çok yerlerse, o kadar büyüyorlar.”

Bugüne kadar yakalanan en büyük dişi yılanın yaklaşık 98 kilo ağırlığında ve 5,5 metre uzunluğunda olduğu aktarıldı.

İZCİ YILAN TEKNOLOJİSİYLE MÜCADELE

Pitonlarla mücadelede teknolojiden de yararlanılıyor. “İzci yılan” adı verilen özel bir yöntem kapsamında, 40 erkek pitona radyo vericileri takılarak doğaya salınıyor. Bu yılanlar, çiftleşme döneminde dişi pitonlara ulaşmaya çalışırken ekipler tarafından takip ediliyor. Dişiler yakalanarak öldürülüyor, erkek yılanlar ise yeniden doğaya bırakılıyor.





Bu yöntem sayesinde şimdiye dek 20 binden fazla piton yumurtasının çatlaması önlenmiş oldu. Dernek, bu stratejinin etkili olduğunu, çünkü izci yılanların artık eş bulmakta zorlandığını ya da buldukları dişilerin daha küçük olduğunu vurguladı.

FLORIDA EKOSİSTEMİ TEHDİT ALTINDA

Güneydoğu Asya’ya özgü olan Burma pitonlarının, 1970’lerde evcil hayvan olarak ABD’ye getirildikten sonra doğaya salındığı ya da kaçtığı düşünülüyor. Bugün ise Florida'nın doğal dengesini ciddi biçimde tehdit ediyorlar.

Southwest Florida Doğa Koruma Derneği Başkanı Rob Moher, “Burma pitonu istilacı olduğu bölgelerde yerli yaban hayatını yok ediyor. Ekiplerimizin çalışmaları, yerli türlerin yeniden hayat bulması için güvenli alanlar yaratıyor” diyerek mücadeleye devam edeceklerini belirtti.