Ukrayna ordusu Zaporizhzhia şehrinde 38 saatlik sokağa çıkma yasağı emri verdiğini duyurdu
Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia kentinde pazartesi sabahına kadar sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ukrayna Belediye Başkan Yardımcısı Anatoliy Kurtiev, Ukrayna ordusunun güneydeki Zaporizhzhia kentinde bugün günü saat TSİ 17:00'de başlayan ve pazartesi günü erken saatlerde sona erecek olan 38 saatlik sokağa çıkma yasağı uyguladığını söyledi.
Kurtiev yasağı "Bu saatte dışarı çıkma!" şeklindeki bir internet paylaşımıyla duyurdu.
Bölge başkenti, güneydoğudaki kuşatma altındaki Mariupol kentinden kaçtığı tahmin edilen 35 bin kişiden bazıları için önemli bir geçiş noktası haline geldi.
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