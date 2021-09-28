Yıldırım çarpan uçak metrelerce düştü: Dehşet anı kamerada

28 Eylül 2021 Salı, 09:24

Rus Azur Air Boeing 737-800 uçağı Cumartesi günü erken saatlerde Ekaterinburg'dan ayrılmak üzere Sochi'ye doğru yola çıktı. Ancak şiddetli türbülans ve yıldırım çarpması sonrasında uçuş planını iptal etmek ve Soçi'nin yaklaşık 180 mil kuzeyindeki Krasnodar'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yolculardan birinin çektiği videoda, yıldırım çarpmadan önce uçağın fırtınada metrelerece düştüğü görülüyor.

Bir yolcu, 'vahşi bir korkuydu' derken, başka bir yolcu ise kaza yapacaklarına inandığını ve ölmeyi beklediğini söyledi.

Yolcu, "Kabin içine dağılmış şişeler ve diğer küçük eşyalar vardı. Sonra bize yıldırım çarptı. Gürültülü bir patlama ve parlak bir parlama oldu" dedi.

Video, uçuşa yıldırım çarpmasından sonraki türbülansı gösteriyor, ancak mucizevi bir şekilde, pilotlar uçağın kontrolünü yeniden ele geçirmeyi ve 'inanılmaz' bir acil iniş yapmayı başardılar.

Yolculardan Anna isimli bir kadın, "Bildiğim tüm duaları ettim. Yıldırım çarptığında arkamı döndüm. Yakınlarda oturan bir adamın gözlerinde öyle bir korku vardı ki... Hayatımın geri kalanında hatırlayacağım" diye konuştu.

Pilotlar Soçi'ye yolculuklarına devam edemedikleri ve 180 mil kuzeybatıdaki Krasnodar şehrine inmeyi tercih ettikleri için yolculara yanlış havaalanına indikleri söylenmedi.

Uçak durduğunda yolcular ayağa kalkıp uçuş ekibini alkışlarken, bazıları pilotla buluşmak ve bir selfie çekmek istedi ancak reddedildi.

Rus havayolundan henüz bir açıklama yapılmadı.