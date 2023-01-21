Yoga yaptığı esnada yüzüne iguana düştü

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 13:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 13:00

Yoga öğretmeni Anamargret Sanchez, Miami'deki Legion Park'ta verdiği dersi bitirmek üzereyken bir öğrencisinin kafasına yukarıdan gelen bir şeyin çarpmasıyla dersi aniden durdurmak zorunda kaldı.

Sanchez, dersinin son egzersizi sırasında grubuna sırt üstü dönmelerini, kalçalarını kaldırmalarını ve ileriye bakmalarını söylemişti.

Öğrenci Michael'ın yüzüne düşen bir iguananın yaklaşık 30 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

"BÖYLE BİR ŞEY TAHMİN ETMİYORDUM"

Öğrenci Michael, "bunun olacağını tahmin etmediğini" belirterek, "Yüzü iguana iniş pisti olarak kullanılan kişi olarak tanınmak istemiyorum. Geldiğini görmedim. Yüzüme kum torbası çarpmış gibi hissettim. Aklımdan geçen ilk şey bunun bir hindistan cevizi olması gerektiğiydi, ama hiç hindistan cevizi ağacı yoktu. Sonra yanımdaki adamın bana vurmuş olabileceğini düşündüm ama yoga sınıfındayız ve o kadar sakin ve huzurluyuz ki, adam neden bana vursun ki?" dedi.

Michael, acı içinde olduğunu ve bir gözünün şiştiğini söyledi.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Michael, intikamcı bir tavırla, "Eminim dışarıda iguanaları korumak için ortaya çıkacak deliler vardır, ama onları ağaçlardan vurmalıyız. Madem bu kadar güzeller, o zaman üzerlerine binmelisiniz" diye tepki gösterdi.

Yoga öğretmenleri, iguanayı onu daha önce bölgedeki sincapları kovalarken gördüklerini iddia etti.