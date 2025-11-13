Yolcu gemisinde 'pornografi' skandalı

Olay, 26 Ekim’de Dieppe–Newhaven seferini yapan DFDS feribotunda yaşandı. Yolcular, feribot salonunda Meksika Grand Prix yarışını izlemek üzere ekranların başına oturmuştu. Lando Norris’in yarışı kazanmasının ardından, yayın bir anda yetişkin içerikli bir filme geçti.

Bir yolcu, The Argus gazetesine yaptığı açıklamada yaşadıklarını şöyle anlattı:

Ana resepsiyona gitmiştim, o sırada birden çocuklar bağırarak koltuklu dinlenme alanından dışarı fırladı. Bazı ebeveynler çalışanlara ‘Televizyonda pornografik film var!’ diye bağırıyordu.

Yolcu, ebeveynlerin çocuklarına, “Tüm yetişkinlerin böyle şeyler yapmadığını” açıklamaya çalıştığını, ortamın kısa süreli kaosa döndüğünü söyledi.

"TELEVİZYON KAPATILDI, FAKAT..."

Bir süre sonra bir personel yayını kapattı ancak yolcuların aktardığına göre şok edici görüntüler çoktan izlenmişti. Feribotun, hükümetin yetişkin içerik filtrelerine rağmen bu yayını nasıl gösterdiği ise bilinmiyor.

Bu aksilik sırasında feribotun yaşadığı başka bir sorun daha vardı: teknik bir arıza nedeniyle geminin Newhaven limanına yanaşamadığı, tekrar Fransa’ya geri gönderildiği belirtildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

DFDS sözcüsü olayla ilgili şunları söyledi:

“Gecikme sırasında bazı yolcular, ekranlarda F1 Grand Prix yayınının açılmasını istedi.

Maalesef mürettebat, program biter bitmez sıradaki yayının yetişkin filmi olduğunu bilmiyordu.

Bir yolcu, içeriği fark eder etmez kanal hemen değiştirildi. Ayrıca bu kanal, gemideki yayın listesinden tamamen kaldırıldı.”

Sözcü, ailelerin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle üzgün olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu durumun yol açtığı anlaşılabilir öfke ve üzüntü için yolcularımızdan içtenlikle özür dileriz.

Birçok aile için tatil yolculuğu talihsiz bir deneyime dönüşürken, ebeveynlerin tek umudu çocuklarının bu görüntüleri hızla unutması.