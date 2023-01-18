Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 09:15

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 09:15

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden 145 yolcu ile havalanan Qantas havayollarına ait Boeing 737-800 uçağı, havada acil durum alarmı verdikten sonra Sidney havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.

ABC gazetesinin haberine göre, Qantas yaptığı açıklamada uçağın "varış noktasına yaklaşık bir saat kala motorlarından birinde bir sorun yaşadığını" söyledi.

Qantas, uçağın motorlarından birinin kalkıştan yaklaşık "iki saat sonra bir sorun yaşadığını" belirtti.

Qantas, "Uçak içi motor arızaları nadiren görülse ve doğal olarak yolcularımız için endişe verici olsa da, pilotlarımız bunları güvenli bir şekilde yönetmek üzere eğitilmiştir ve uçaklar tek motorla uzun süre uçacak şekilde tasarlanmıştır" dedi.

Qantas, ciddi ve yakın bir tehlikeye işaret eden "Acil Durum" çağrısının, inişten önce "Olası Yardım Gerekiyor" seviyesine düşürüldüğünü açıkladı.

Avustralya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Catherine King, uçağın zarar görmeden indiğini bilmenin rahatlatıcı olduğunu söyledi.

King, sosyal medya paylaşımında "Uçağı güvenli bir şekilde eve ulaştıran son derece deneyimli mürettebata tebrikler" açıklamasında bulundu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.