Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı

19 Temmuz 2022 Salı, 16:11

Somali'nin Baydabo kentinden, başkent Mogadişu'ya seyahat eden yolcu uçağı, Aden Adde Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pist dışına çıkarak takla attı ve kısa süre içerisinde alevler içinde kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Dailymail'in haberine göre; Somali Sivil Havacılık Otoritesi dün yaptığı açıklamada, 36 yolcu ve tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.



