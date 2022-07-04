Yolcu uçağına F-18 eşlik etti.. Yolcular panik oldu
İngiltere'den İspanya'ya hareket eden yolcu uçağına, bir İngiliz'in ihbarı üzerine İspanya'ya ait F-18 savaş uçağı eşlik etti.
İngiltere’nin başkenti Londra’dan İspanya’nın Menorca adasına hareket eden yolcu uçağına İspanyol F-18 savaş uçakları yakın bir şekilde eşlik edince, yolcular arasında panik yaşandı. O anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.
Sözcü'nün haberine göre, İspanya Hava Kuvvetlerine ait F-18 savaş uçaklarının gökyüzünde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Görüntülerde F-18 savaş uçağının kanatlarını açarak yolcu uçağının pilotuna takip etmesi için mesaj vermesi de dikkat çekti.
18 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının yanlış ihbarda bulunduğu anlaşılırken, Londra polisi ihbarı yapan kişinin yakalandığını duyurdu.
İspanyol Hava Kuvvetleri’nin yardımıyla uçak Menorca havalimanına varırken, Uçak ana terminalde diğer uçaklardan uzak bir alana iniş yaptı. Uçak iner inmez bomba imha uzmanlarının bölgeye geldiği açıklandı.
Yapılan incelemeler sonucu uçakta herhangi bir bomba izine rastlanmazken ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.
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