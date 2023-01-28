Yolda kayboldu, Avustralya'da alarm verildi: Radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor

Avustralya’da acil durum ekiplerinin, yolda kaybolan ve radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsülü aradığı açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 13:51
Yolda kayboldu, Avustralya'da alarm verildi: Radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
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Avustralya İtfaiye ve Acil Servisler Departmanı (DFES) önceki gün açıklama yaparak 10-16 Ocak tarihleri arasında Newman kenti yakınlarındaki bir maden sahası ile Perth kentinin arasında bir kamyonla taşınırken, kayıp düşen ve içinde radyoaktif madde olan küçük kapsülün arandığı açıklandı.

8 mm uzunluğunda ve 6 mm çapında olan silindir kapsülün içinde, radyoaktif Sezyum-137 maddesi olduğu vurgulandı.

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Radyoaktif maddenin, madencilikte ölçüm için kullanıldığı ve silah yapmaya yetecek miktarda olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, kaybolan bölgedeki halkı uyararak maddeye maruz kalmanın radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı çeşitli hastalıklara neden olacağını vurguladı.

Arama ekiplerinin kapsülü ararken radyasyon ölçüm cihazları kullandığı belirtildi.


Avustralya radyoaktif

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