Yolsuzluk karşıtı protestolar tırmanıyor: Eski Başbakan ve eşi saldırıya uğradı

Nepal’de yolsuzluk karşıtı şiddetli protestolar ikinci gününde de sürerken, ülkenin eski Başbakanı Sher Bahadur Deuba ve eşi Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba, göstericilerin saldırısına uğradı.

Başkent Katmandu’nun Budanilkantha bölgesinde Deuba çiftinin evine giren protestocular, evi tahrip etti. Görüntülerde, Sher Bahadur Deuba’nın saldırı sonrası yüzünden kanlar içinde olduğu görüldü. Yetkililer olay yerine gelene kadar çiftin evi ağır zarar gördü.

“Z kuşağı” gençlerin öncülüğünde gerçekleşen gösteriler, kısa sürede şiddete dönüştü. Katmandu başta olmak üzere birçok şehirde parti binaları, polis karakolları ve bakan evleri ateşe verildi. Öfkeli kalabalık, sokaklarda barikatlar kurarak güvenlik güçleriyle çatıştı.

Finans Bakanı Bishnu Prasad Paudel’in de Katmandu sokaklarında göstericiler tarafından kovalandığı ve bir protestocu tarafından tekmeyle yere düşürüldüğü görüntülere yansıdı.

19 ölü, yüzlerce yaralı

Cuma günü sosyal medya platformlarına getirilen yasakla başlayan olaylarda şimdiye kadar 19 kişi hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi ise yaralandı.

Göstericiler, “Oil hırsız, ülkeyi terk et” ve “Yolsuz liderlere karşı harekete geçin” sloganları attı. “Sosyal medyayı değil, yolsuzluğu yasaklayın” yazılı pankartlar dikkat çekti.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Artan şiddet olayları ve sert tepkiler üzerine Başbakan Sharma Oli, sosyal medya yasağını kaldırdığını ve istifasını sunduğunu açıkladı.

Nepal hükümeti, 30 milyon nüfuslu ülkede Facebook, YouTube ve X’in de aralarında bulunduğu 26 kayıt dışı platforma erişimi kesmişti.