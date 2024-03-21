Yolsuzluk soruşturmasına 'Putin' maskesiyle geldi
ABD'de Demokrat siyasetçi Jared Moskowitz, Gözetim Komitesi kongresindeki Cumhuriyetçi siyasetçiler ile dalga geçmek istedi. Rusya lideri Putin'in maskesini takan Moskowitz'in bu hareketi, ABD Başkanı Biden'ın yolsuzluk soruşturması devam ederken yapması dikkat çekti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın "görevden alınmasının" görüşüldüğü toplantı öncesi ilginç anlar yaşandı. Demokrat siyasetçi Jared Moskowitz,
Biden'ın yolsuzluk soruşturması için gittiği Gözetim Komitesi kongresine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin maskesi takarak katıldı.
Cumhuriyetçilerle dalga geçmek için Putin maskesi takan Moskowitz, siyaset arenasındaki rakiplerinin Rus dezenformasyonuna kandığını söyledi.
Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer'ı hedef alan Moskowitz, "James Comer'a tüm istihbaratımızı aldığı ve komitede kullandığı için teşekkür etmeye geldim" ifadesinde bulundu.
Moskowitz'in ofisi tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"James Comer, Vladimir Putin'in emrini yerine getirdi. Maske de bunu gözler önüne sermek için takıldı"
Moskowitz, duruşma sırasında maske takmadı.
Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Biden ve ailesinin 2009-2017 yılları arasında Başkan Barack Obama'nın başkan yardımcısıyken aldıkları yürütme kararlarından uygunsuz bir şekilde kazanç sağladığını iddia ediyor.
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