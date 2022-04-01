Yolsuzluk ülke sınırlarını aştı: Eski AKP'li vekilin eşi pasaport için Prens'e rüşvet vermiş

01 Nisan 2022 Cuma, 14:08

İngiliz medyasında Kraliçe Elizabeth'in oğlu York Dükü Andrew’un ile eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Selman Türk isimli adamdan 1 milyon pounddan fazla para aldığı iddiları gündeme geldi. İddiaya göre; Türk’ün dahil olduğu ve 40 milyon poundluk uluslararası dolandırıcılık davasında Türk’ün Andrew’a 750 bin poundluk 'hediye' verdiğini belirtlildi.

PASAPORT İŞLEMLERİ İÇİN VERDİĞİ İDDİASI

Yine İngiliz medyasında iddia edilen paranın; Türk’ün, Nebahat Evyap İşbilen adına pasaport işlemlerinde yardımcı olması için verdiği belirtildi. İşbilen’in ödemenin bir kısmını Türk’e Prens Andrew’le karşılaştığı bir dönemde verdiği belirtilirken, o dönemde FETÖ’den yakalanan AKP’li vekil İlhan İşbilen dolayısıyla 76 yaşındaki Nebahat Evyap İşbilen’in ülkeden kaçmayı planladığı da aktarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, taksit taksit ödeme yapıldığı belirtilirken 225 bin doların da Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’a verildiği kaydedildi.

PRENS ANDREW İADE ETMİŞ

İngiliz Telegraph gazetesi, Prens Andrew’un kendisine ödenene paranın 750 bin poundunu iade ettiğini yazdı. İngiliz mahkemesi İşbilen’in Türk’ün kendisini dolandırdığı için yasal süreç başlattığını da duyurdu. İngiliz medyası, Türk’ün İşbilen’e yardımcı olmak için görev aldığını fakat İşbilen’in şüpheleri sonrasında ikisi arasındaki ilişkinin bozulduğunu aktardı. Mahkeme belgesinde, “2019 yılının Kasım ayı civarında Türk, İşbilen’e York Dükü’nün pasaport konusunda yardımcı olması için 750 bin poundluk ‘hediye’ vermesi gerektiğini söyledi. İşbilen, Türkiye’de yargılanmamak için pasaportuna yardım edileceğine inanıyordu” denildi.