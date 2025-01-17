Yolsuzlukla suçlanıyordu: Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası!
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisi (PTI) kurucusu İmran Han ile eşi Büşra Bibi, Al Kadir Üniversitesi ile ilgili 190 milyon avroluk yolsuzluk davasında hapis cezasına çarptırıldı.
Pakistan basınına göre, söz konusu davada açıklanması üç defa ertelenen karar bugün duyuruldu. Kararda; Şubat 2024'te Al Kadir Üniversitesi'ndeki 190 milyon avroluk yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada, İmran Han'ın 14, eşi Büşra Bibi'nin ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
İmran Han'ın 1 milyon rupi, eşi Büşra Bibi'nin de yarım milyon rupi para cezasına çarptırıldığı, ödeyememeleri halinde Han'ın 6 ay, Büşra Bibi'nin de 3 ay daha hapis cezası ile karşı karşıya kalacağı kaydedildi.
İmran Han'ın yolsuzlukta bulunduğuna, yetkilerini kötüye kullandığına, eşinin de yasa dışı faaliyetlerde bulunduğuna, yolsuzluğa yardım ve yataklık ettiğine karar verildi.
EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca üniversitenin Pakistan federal hükümetine devredilmesine hükmedildi. Kararın açıklanmasıyla Büşra Bibi gözaltına alındı. İkilinin, karara itiraz edip temyize gitme hakkına sahip olduğu aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Bu arada, Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan Al Kadir Üniversitesi'nin inşa edilmesi için büyük bir arazi ve milyarlarca rupi aldığını iddia etmişti.
Pakistan Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın liderliğindeki PTI hükümetinin Riaz ile anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 190 milyon avrodan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.
Han ise NAB tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu iddia etmişti. Eski Başbakan Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Han, yolsuzluktan terörizme desteğe kadar yargılandığı davalar nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.
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