Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in 'yolsuzluk' davası sonuçlandı
Pakistan'da mahkeme, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı yolsuzluk davasında, eski Başbakan Navaz Şerif’in beraatine karar verdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde Şerif’in yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Mahkeme heyeti, Londra'da 4 lüks daire satın almasıyla ilgili tutuksuz yargılandığı yolsuzluk davasında eski Başbakan Şerif’in beraatine hükmetti.
Kamuoyunda Avenfield olarak bilinen dava kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.
Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Şerif, hakkındaki mahkeme kararlarını temyize götürmüştü.
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