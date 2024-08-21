Yolsuzluktan suçlu bulunmuştu... ABD'li Senatörün istifa süresi doldu

Yayınlanma: 21.08.2024 - 08:10

Güncelleme: 21.08.2024 - 08:10

New Jerseyli seçmenlerin üç defa ABD Senatosu için oy verdiği Senatör Menendez'in, geçen ay açıkladığı istifa tarihi bugün mesai saatinin bitimiyle tamamlandı.

Bob Menendez, ABD Senatosu'nda geçirdiği 18 yıl, 7 ay ve 4 günle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü oldu.

Menendez'in 16 Ağustos'ta Senato'daki koltuğunu bağımsız olarak temsil etmekten vazgeçtiğini açıklamasının ardından, New Jersey Valisi Phil Murphy, Demokrat Senatörden boşalan koltuk için Personel Daire Başkanı George Helmy'yi atayacağını duyurdu.

Helmy'nin, Senato'nun yaz tatili dönüşü toplanacağı 9 Eylül'de yemin ederek başlayacağı geçici görevi (5 Kasım seçimlerinde seçilecek yeni hükümetin görevi devralacağı tarih olan) 3 Ocak 2025'te tamamlanacak.

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.