Yunan adası açıklarında göçmen teknesi battı
Göçmen teknesinin Yunan adası açıklarında alabora olması sonucu üç kişi öldü, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Yunanistan'ın Mikonos adası açıklarında meydana gelen göçmen teknesi kazasında üç kişi boğularak yaşamını yitirdi. Yetkililer, en az 12 kişinin de kayıp olduğuna inandıklarını bildirdi.
Yunan sahil güvenliği, Ege denizi'nde alabora olan tekne için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıklarını ve arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda, iki kadın ve bir erkeğin cesedine ulaştıklarını açıkladı.
Reuters'ta yer alan habere göre, bir sahil güvenlik yetkilisi, Suriyeli ve Filistinli iki erkeğin kurtarıldığını söyledi. yetkili, iki erkeğin ifadelerine göre teknede toplam 17 kişinin bulunduğunu söyledi.
Yetkili, dört sahil güvenlik gemisi ve üç helikopterin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını da sözlerine ekledi.
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