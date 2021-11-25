Yunan basınından Erdoğan’ın BAE Prensi ile görüşmesi yorumu: Büyük dönüş

25 Kasım 2021 Perşembe, 10:13

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin fiili lideri El-Nahyan arasında gerçekleşen görüşme ve imzalanan anlaşmalar ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Analizde, “Erdoğan’dan büyük dönüş” başlığı kullanılırken, “Erdoğan, bir dönem bölgeye tehdit olarak gördüğü prens ile anlaşma imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaşanan en büyük ekonomik krizin içinde büyük bir tatmin ve mutlulukla ekonomik can simidi olarak görülen Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi El-Nahyan’ı karşıladı. Görüşmelerden sonra iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı” yorumu yapıldı.

Sözcü'nün Kathimerini'den aktardığı analizde, “Türkiye’nin siyasi dönüşü çok dikkat çekici çünkü Türkiye ve BAE farklı taraflarda karşı karşıya geliyorlar. Son dönemde Ankara-Abu Dabi ilişkileri Prens’in İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi ile yakın ilişkileriyle de hasar gördü. Analistler Türkiye hükümetinin manevra alanı kalmadığını ve Abu Dabi’ye bu sebeple yaklaştığını söylüyor. Uzmanlar, Erdoğan’ın siyasi geri çekilmesinin Doğu Akdeniz’de de etkisini gösterip göstermeyeceğini merak ediyor” ifadeleri kullanıldı.