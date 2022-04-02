Yunan demiryolu işçileri, ABD ve NATO askeri araçlarının Ukrayna'ya taşınmasına yardımı reddetti

02 Nisan 2022 Cumartesi, 15:19

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) bugün yaptığı açıklamaya göre, Yunan demiryolu şirketi TrainOSE'nin işçileri, şirket yönetiminin baskısına rağmen, ABD ve NATO askeri zırhlı araçlarının Dedeağaç Limanı'ndan Ukrayna sınırına taşınmasına yardım etmeyi reddetti.

Sputnik'in haberine göre, TrainOSE'nin işçileri tarafından Ukrayna'ya taşınması istenmeyen zırhlı araçlar taşıyan Amerikan kargo gemileri kısa süre önce Yunanistan'ın kuzeyindeki Dedeağaç Limanı'na ulaştı. Liman yetkilileri 30 Mart'ta da Polonya'nın batı kısmına araçlı üç trenin gönderildiğini söyledi.

KKE'ye göre, Selanik'teki sendikalar, NATO askeri teçhizatını taşıyan trenlerin bakımını yapmayı da reddeden işçilerin, işverenden tehditler alması üzerine duruma müdahale etti. KKE yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki haftadır Selanik'teki makine dairesi çalışanlarına Dedeağaç'a gitmeleri için baskı yapılıyor" dedi.

KKE tarafından alıntılanan bir kararda sendikalar, "Ülkemizin demiryolunun ABD-NATO cephaneliğini komşu ülkelere aktarmak için kullanılmamasını talep ediyoruz. Dedeağaç limanından NATO tanklarını taşıyan trenlerin bakımına katılmayı reddeden TrainOSE çalışanlarına yönelik işverenlerin tehditlerini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN ASKERİ YARDIM

ABD Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde ek askeri yardım tahsis edildiğini duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden tarafından Ukrayna için yetki verilen son güvenlik paketinde 800 Stinger uçaksavar füzesi ve 2 bin Javelin füzesi yer aldı.