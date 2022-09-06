Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten, Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine cevap

06 Eylül 2022 Salı, 17:34

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yı Atina'daki Maximos Sarayı'nda ağırlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri hakkında ilk kez yorum yapan Miçotakis, "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" dedi.

Miçotakis, temel prensiplerinin; uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog olduğunu kaydetti.