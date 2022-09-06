Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten, Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine cevap
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan hakkında yaptığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerine yanıt verdi.
Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová'yı Atina'daki Maximos Sarayı'nda ağırlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri hakkında ilk kez yorum yapan Miçotakis, "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" dedi.
Miçotakis, temel prensiplerinin; uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog olduğunu kaydetti.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- MHP seçim tarihi verdi
- Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
- İsmail Kahraman için harekete geçildi
- Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 7 taşınmazı satışa çıkardı
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması
- 'Utan Cem artık yeter'