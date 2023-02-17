Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin yeniden tanımlanabileceğini söyledi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden tanımlanması için bir fırsat olabileceğini söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
Miçotakis, Türkiye'de yaşanan depremlerin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Türkiye ve Suriye halklarının yanında durmamız insani sorumluluğumuzdu. İnsanları enkazdan kurtarmak için ilk yardım gönderenlerdendik" diye konuştu.
Yunanistan'ın Türkiye'ye desteğinin insani bir hareket olduğunu belirten Miçotakis, bu desteğin dış politika amaçları taşımadığını kaydetti.
Miçotakis, Türk halkı ile Yunan halkını ayıran hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, "Biz komşu ülkeleriz, sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmeyi öğrenmeliyiz" dedi.
"BİR FIRSAT OLABİLİR"
Miçotakis, "Belli koşullar altında bu deprem, yol açtığı kelimelerle ifade edilemeyecek yıkımın içerisinde, Yunanistan ve Türkiye'nin ilişkilerini yeniden tanımlaması için bir fırsat olabilir" diye konuştu.
İki halk arasında psikolojik olarak empati kurulduğunu ifade eden Miçotakis, "Bunu değerlendirmek borcumuzdur, kişisel olarak borcumdur" ifadelerini kullandı.
Miçotakis, kendisinin, bu büyük doğal afetin ardından Türkiye'ye aktif destek sağlanması gereğini Avrupa seviyesinde ilk ortaya koyanlardan olduğunu ve Yunanistan'ın aktif rol oynamak istediğini dile getirerek, Yunanistan'ın Türkiye'ye destek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
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