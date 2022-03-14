Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

14 Mart 2022 Pazartesi, 14:42

Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zelenski'nin girişimi üzerine gerçekleştirilen görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna saldırısının olumsuz sonuçlarıyla başa çıkma yöntemleri oldu.

Miçotakis, görüşmede, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yardım gönderme ve Ukrayna'dan mülteci kabul etmeyi de içeren desteğini tekrarladı.

Yunan asıllı Ukrayna vatandaşlarının bulunduğu bölgelerdeki dramatik durumun da ele alındığı görüşmede Miçotakis, AGİT binasında mahsur kalan Yunanistan'ın Mariupol Başkonsolosu ve diğer kişilerin güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmasına verdiği önemi de dile getirdi.

Miçotakis, yaptırımların Rusya'ya saldırıları durdurması için baskı yapacağını da vurguladı.