Yunanistan-Bulgaristan boru hattı açıldı: Yıllık 3 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak

08 Temmuz 2022 Cuma, 16:07

Yunanistan-Bulgaristan boru hattının (IGB) açılışı Yunanistan'ın Gümülcine kentinde yapıldı.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un da katıldığı açılış töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Sadece bir doğalgaz boru hattı açılışı yapmayacağız, güney ve kuzeyi birleştirecek belirleyici bir enerji köprüsü (açılışı yapacağız)" dedi.

Kiryakos Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'nın doğal kaynakları siyasi bir baskı aracı olarak kullandığını belirterek, "Bizim cevabımız enerjiyi karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve ilerleme için bir araç olarak kullanmaktır" ifadesini kullandı.

Miçotakis, IGB'nin enerji çeşitliliği ve güvenliği açısından önemini vurguladı.

Petkov ise projenin gerçekleşmesi için harcanan yoğun çabaya dikkati çekerek, "IGB’nin işlemesi, bölgenin haritasını değiştirecek, yeni dinamik bir iş birliği sağlayacak ve farklı enerji kaynaklarına ulaşım sağlayarak Rus tekeline son verecek" diye konuştu.

YUNANİSTAN-BULGARİSTAN DOĞALGAZ BORU HATTI

Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) bağlanan 182 kilometre uzunluğundaki IGB, Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyor.

IGB, Yunanistan ulusal doğalgaz taşıma sistemini Gümülcine üzerinden Bulgaristan'ın Stara Zagora bölgesine bağlıyor.

İlk aşamada yıllık 3 milyar metreküp doğalgaz taşıması öngörülen hattın, kapasitesini yıllık 5 milyar metreküpe de çıkarabileceği öngörülüyor.