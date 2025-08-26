Yunanistan’da 5 Türk vatandaşı tutuklandı: 'Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı' suçlaması

Yunanistan’da beş Türk vatandaşı, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı silah bulundurmak suçlamalarıyla savcılığa sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunan yargı makamlarının hazırladığı iddianamede, sanıkların Türkiye merkezli mafya yapılanmasının üyeleri oldukları ve örgütün, Yunanistan ile İspanya’da uyuşturucu, silah ve göçmen kaçakçılığını koordine ettiği öne sürüldü.

Sanıklar, sorgu sırasında suçlamaları reddetti. Polis operasyonunda ele geçirilen yüklü miktardaki paranın uyuşturucu ticaretinden elde edilmediğini savunarak, “Bu gelirler Türkiye’deki işlerimizden kazanıldı” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN REJİMİNDEN KAÇTIK”

Yunan basınına göre, sanıklar kendilerini “Erdoğan rejiminin muhalifleri” olarak tanımladı.

Sanıklar ayrıca, Yunanistan’a geldiklerinde “siyasi sığınma talebinde bulunduklarını ve kendilerine mülteci statüsü tanındığını” öne sürdüler.

Tüm savunmalara rağmen beş zanlı, ağır suçlamalar nedeniyle geçici tutukluluk kararıyla cezaevine gönderildi.

Yunan makamları, dosyanın kapsamlı bir şekilde soruşturulacağını açıkladı.