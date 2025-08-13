Yunanistan'da sendikalar seferber oldu: 'Katil İsrail gemisini Limana yanaştırmayacağız!'

Gazze'de yaşanan soykırıma yönelik tepkiler tüm dünyada çığ gibi büyürken, Yunanistan’da sendikalar yeni bir protesto dalgasına hazırlanıyor.

10 Ağustos'ta ülke genelinde Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen yüzü aşkın gösterinin ardından, denizcilik ve işçi sendikaları, İsrailli turistleri taşıdığı söylenen 'Irish Crown' gemisinin limana girişini engellemek için 14 Ağustos Perşembe sabahı, Pire Limanı E12 kapısında toplanacaklarını açıkladı.

SENDİKALARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Panhelenik Tüccar Gemileri Makinistler Birliği (PEMEN) ve Panhelenik Alt Düzey Makinist Mürettebatı Birliği, ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Katil İsrail devletinden gelen, aralarında turist kılığında İsrail askerlerinin de bulunduğu kruvaziyer, tıpkı geçtiğimiz dönemde savaş malzemesi taşıyan ve limana alınmayan gemiler gibi engellenmelidir.

Sendikalar, ortak talepleri şu şekilde sıraladı:

İsrail'e yönelik tüm ekonomik, siyasi, askeri iş birliği ve destekler kesilmeli

Gazze Şeridi ’nin işgaline yönelik tüm operasyonlar derhal durdurulmalı

’nin işgaline yönelik tüm operasyonlar derhal durdurulmalı 1967 sınırlarına göre, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti (BM kararlarına uygun şekilde) tanınmalı

MÜHİMMAT TAŞIYAN GEMİYE 'İŞÇİ' ENGELİ

Pire İşçi Sendikaları Merkezi (EKP) de 14 Ağustos’taki eyleme katılım çağrısında şu ifadeleri kullandı:

Pire, katil İsrail devletinin gemilerini ağırlayan bir liman olmayacak. Yıllardır işgal altında ezilen Filistin halkıyla dayanışmamızı her yolla sürdüreceğiz. Yunanistan hükümeti ve İsrail büyükelçiliği, bu geminin gelişini kullanarak İsrail’in işlediği suçları aklamaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz.

Açıklamada, geçtiğimiz ay liman işçilerinin savaş malzemesi taşıyan bir konteynerin boşaltılmasını engellediği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

Bu liman, Filistin halkına yönelik soykırımda kullanılacak malzemenin geçiş noktası olmayacak.

EĞİTİMCİLER DE SEFERBER OLDU

Pire Öğretmenler Sendikası (ELME) da eyleme katılacağını duyurdu; öğretmenleri, öğrencileri ve tüm halkı Filistin’e destek vermeye çağırdı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

İsrail’den gelen bu gemi, suç işleyen askerleri turist kılığında getiriyor. Şehrimizi onların dinlenme alanı yapmayacağız.

Tüm sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin, 14 Ağustos Perşembe günü saat 07.00’de Pire Limanı E12 kapısında toplanarak geminin limana girişini protesto edeceği duyuruldu.