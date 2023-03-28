Yunanistan'da seçim tarihi açıklandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'da gerçekleşecek olan genel seçimlerin tarihini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:33
Yunanistan'da seçim tarihi açıklandı
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'da gerçekleşecek olan parlamento seçimlerinin 21 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Miçotakis, Yunanistan seçimlerine ilişkin kabineye yaptığı açıklamada "Ülkenin ve vatandaşlarının açık ufuklara ihtiyacı var. Ulusal seçimler... 21 Mayıs Pazar günü yapılacak" dedi.


Yunanistan Miçotakis Seçim

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