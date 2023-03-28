Yunanistan'da seçim tarihi açıklandı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'da gerçekleşecek olan genel seçimlerin tarihini açıkladı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'da gerçekleşecek olan parlamento seçimlerinin 21 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.
Miçotakis, Yunanistan seçimlerine ilişkin kabineye yaptığı açıklamada "Ülkenin ve vatandaşlarının açık ufuklara ihtiyacı var. Ulusal seçimler... 21 Mayıs Pazar günü yapılacak" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Benzine büyük zam!
- İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı
- Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
- 'Sahte diploma' iddiası: Suç duyurusunda bulundular
- İmza maratonu sona erdi! YSK Başkanı'ndan açıklama