Yunanistan'da seçim tarihi açıklandı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:33

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:33

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'da gerçekleşecek olan parlamento seçimlerinin 21 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Miçotakis, Yunanistan seçimlerine ilişkin kabineye yaptığı açıklamada "Ülkenin ve vatandaşlarının açık ufuklara ihtiyacı var. Ulusal seçimler... 21 Mayıs Pazar günü yapılacak" dedi.