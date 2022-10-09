Yunanistan Dışişleri Bakanı Mısır'da: Türkiye Libya'da şantaj yapıyor

09 Ekim 2022 Pazar, 17:49

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü.

HalkTV'nin haberine göre, Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede başta yenilenebilir enerji olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yolları ile Ortadoğu ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"İLİŞKİLERİMİZ STRATEJİK"

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Yunanistan ile ilişkilerimiz, iki ülke arasında tüm güç ve dayanışmayla stratejik bir hale geldi. Görüşmede, başta enerji ve güvenliği olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmenin yollarını tartıştık" dedi.

"SEÇİMLERİN YAPILMASINDA MUTABIK KALINDI"

Konuşmasında Libya dosyasına da değinen Şukri, Yunan mevkidaşı Dendias ile Libya'da en yakın zamanda seçimlerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE ŞANTAJ YAPIYOR"

Dendias, Mısırlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında basın açıklamasında bulunarak, "Türkiye, şantaj yaparak ve Libyalı aktörlere baskı uygulayarak, 2019 'muhtırası' ile yasal bir canavarlık oluşturmaya çalıştı. Bu sözde 'muhtıra' uluslararası olarak yasadışı ve geçersiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yunan Bakan Dendias da Libya seçimlerinin yapılmasının önemine değinerek, Mısır'ın kendileri için stratejik bir dost ülkeden fazlası olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmi temasları kapsamında bugün Mısır'a gelmişti.