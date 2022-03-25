Yunanistan yeni enerji kaynağı arayışında
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan enerji maliyetleri, tüm Avrupa gibi Yunanistan için de en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Rus doğal gazına bağımlılığın azaltılması ve enerji güvenliğinin sağlanması adına Yunanistan, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için alternatif arayışına girdi.
Yunanistan’ın önde gelen düşünce kuruluşlarından Avrupa ve Dış Politika Vakfı'nda (ELIAMEP) ve İsrailli düşünce kuruluşu The Begin-Sadat Strategic Studies’te görevli uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Yorgos Tzogopulos, Ukrayna krizinden sonra AB'nin Rus doğal gazından bağımsızlaşması ihtiyacının tekrar gündeme geldiğini belirten Tzogopoulos, “Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de iş birliği, sorunların çözülmesiyle mümkün" dedi.
Tzogopoulos, Azerbaycan doğal gazının TANAP ve TAP boru hatları aracılığıyla Avrupa’ya gelmesi için Yunanistan ve Türkiye’nin zaten iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.
Doğu Akdeniz’de gelecekte oluşabilecek iş birliği konusunda çok da iyimser olmadığını belirten Tzogopoulos, “Türkiye ve Yunanistan arasında kıta sahanlığı ve Kıbrıs meselesi gibi uzun zamandır çözülememiş sorunlar var ve bu sorunlar sık sık tehlikeli bir boyut kazanıyor” ifadesini kullandı.
Tzogopoulos, rüzgar enerjisi gibi yeşil enerji alanındaki iş birliğinin ise mümkün olduğunu aktardı.
MISIR VE İSRAİL SEÇENEKLER ARASINDA
Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarında İsrail’in önemli bir role sahip olduğunu savunan Tzogopoulos, bunun sadece İsrail'in doğal gaz bulmasından değil, Mısır ve Ürdün’le imzaladığı ithalat anlaşmalarından da kaynaklandığını söyledi.
Tzogopoulos, gelecekte Mısır’ın rolünün de belirleyici olacağını savunarak şöyle devam etti:
“Doğal gaz sıvılaştırma istasyonları Mısır’da zaten işler durumda. Muhtemelen, İsrail, Mısır, ve Kıbrıs’taki doğal gaz ileride buralarda toplanarak üçüncü ülkelere gemi ile gönderilecek.”
İNCELEMELER TİTİZLİKLE YAPILMALI
Tzogopoulos, boru hatları yapımı ihtimallerini düşünmeden önce, mevcut yapıların dikkatlice incelenmesi gerektiğini belirterek “İsrail’in yeni bir yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi edinmek isteyip istemediğini incelememizde de fayda var. İsrail-Türkiye boru hattı Kıbrıs meselesi çözülmeden inşa edilemez, EastMed ise çok pahalı.” değerlendirmesinde bulundu.
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