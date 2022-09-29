Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla anlaştı: LNG tedarik edecek
Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla doğal gaz temini için anlaşma imzaladı.
Yunanistan'ın Rusya'dan temin edilen doğal gazda kesinti veya kısıtlama ihtimaline karşı Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) temini için anlaşma imzaladığı bildirildi.
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın ülkedeki doğal gaz yeterliliğini sağlanması ve Rus doğal gazından kademeli olarak bağımsızlaşmanın gerçekleşmesi amacıyla yapıldığı ifade edildi.
Yunanistan Kamu Doğal Gaz Şirketi (DEPA) ile TotalEnergies arasındaki anlaşmanın tüm Avrupa'da fiyatların arttığı, tüm kıtada elektrik temini ve ısınmada kısıtlamalara gidilebileceği korkusunun var olduğu bir ortamda yapıldığı vurgulandı.
Yunanistan'ın ithal ettiği doğal gazın yüzde 70'inden fazlasının elektrik üretimi için kullanıldığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın doğal gaz temininde kısıtlamaya gitmesi halinde bile ülkenin enerji ihtiyacının bu şekilde karşılanacağı savunuldu.
Kasım 2022-Mart 2023 döneminde geçerli olacak anlaşma, beş ay içinde toplam 10 TWh'ye karşılık gelecek doğal gazın iki LNG gemisiyle Yunanistan'a teminini öngörüyor.
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