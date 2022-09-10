Yunanistan göçmenleri kara sularımıza itti

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi.

DHA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:39
Yunanistan göçmenleri kara sularımıza itti
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Milli Savunma Bakanlığı, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota aktarılarak Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" denildi.


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