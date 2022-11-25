Yunanistan harekete geçti: Sismik araştırma sahasını genişletiyor

25 Kasım 2022 Cuma, 14:30

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, ExxonMobil tarafından Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının güneye doğru genişletileceğine ilişkin haberleri değerlendirdi.

Yannis İkonomu, haberleri teyit ederek, bu genişlemenin başlangıçtaki plan çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü.

En iyi sonucun alınabilmesi için bölgenin genişletildiğini öne süren İkonomu, araştırmanın sebebinin ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu savundu.

İkonomu, ExxonMobil'in yanı sıra bir başka şirketin de bölgede sismik araştırmalara katılmak istediğini belirterek, "İkinci şirketin de ilgisi bu araştırmanın önemini daha iyi gösteriyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kathimerini gazetesinin haberine göre, ABD'li Chevron firması yetkilileri, Atina'ya gelerek konuya ilişkin temaslarda bulundu.

Hükümet kaynaklarına göre, araştırma sahasının genişletilmesi amacıyla yakın tarihte yeni bir NAVTEX yayımlanacak.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine bağlı Hidrografi Dairesinin 8 Kasım'da yayımladığı NAVTEX'te İyon Denizi ve Girit'in batısı ile güneybatısındaki bölgede sismik araştırma yapılacağı bildirilmişti.

"SANCO SWIFT" isimli gemi ile yapılacak sismik araştırmalar için yayımlanan NAVTEX'in bitiş süresi belirtilmemişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de 7 Kasım'da, Mora Yarımadası ve Girit'in güneybatısındaki iki parselde ExxonMobil tarafından sismik araştırmalara başlanacağı açıklamasında bulunmuştu.