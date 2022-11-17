Yunanistan ile Libya arasında diplomatik kriz: Dendias, apar topar geri döndü
Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Trablus'ta uçaktan inmeyi reddettiğini ve hiçbir açıklama yapmadan geri gittiğini duyurdu
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Libya’nın başkenti Trablus’ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden oldu.
Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus’u ziyaret etme izni verdi" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır."
Nikos Dendias’ın bugün Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi ve daha sonra Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu.
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