Yunanistan, İspanya'nın Türkiye'ye silah satmasından rahatsız
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Varvitsiotis demecinde, Yunanistan'ın İspanya ile Türkiye arasında yapılan ve silah satışını da içeren son anlaşmalardan rahatsızlık duyduğunu bildirdi.
İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre Yunan bakan, Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek "bölgede istikrarı artırıcı bir rol oynamak istediklerini ve Akdeniz'deki stratejik güvenlik ekseninin güçlendirilmesinden yana olduklarını" kaydetti.
Varvitsiotis, ABD ve Fransa ile yapılan savunma anlaşmalarının Avrupa Savunma Mekanizması temelinde gerçekleştiğini belirterek, "İsrail, Mısır ve GKRY başta olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
YAPTIRIMA KARŞI ÇIKTI
İspanya ile Türkiye arasındaki savunma sanayii işbirliği anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede gündeme gelmişti. Görüşmede iki ülke liderleri savunma sanayinde işbirliği fırsatlarını artırma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
Euractiv'in haberine göre Yunan kamuoyu, İspanya-Türkiye yakınlaşmasının, Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan ve üçüncü bir ülkenin saldırısına uğranması durumunda, karşılıklı askeri yardım sağlanmasını öngören savunma anlaşmasından hemen sonra gelmesinin tesadüf olmadığını öne sürüyor.
İspanya, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili gerilimde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı devreye sokulmasını talep ettiği AB yaptırımları talebine karşı çıkıyor.
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