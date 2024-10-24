Yunanistan, Lübnan'daki göç tehlikesine dikkat çekti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Lübnan'da büyük bir insani kriz yaşandığına dikkati çekerek bu sorunun göçle daha da derinleşebileceğini ifade etti.

Yunanistan, Lübnan'daki göç tehlikesine dikkat çekti
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:52

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konferansı çerçevesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Lübnan'daki krizin önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Yerapetritis, "Lübnan'da şu anda durumu belirsiz on binlerce göçmen olduğunu göz önünde bulundurursak Lübnan'daki krizin sonuçları daha da kötüye gidebilir" dedi.

Yerapetritis, bugün evlerinden olan 1 milyonun üzerinde insan bulunduğuna işaret ederek "Mücadele etmemiz gereken büyük bir insani kriz mevcut" diye konuştu.

Yerapetritis, uluslararası toplumun bölgeye yönelik insani yardımı artırması gerektiğini kaydetti.


Etiketler: #Yunanistan

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