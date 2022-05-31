Yunanistan, petrol gemilerini İran konusunda uyardı
Yunanistan, petrol gemilerini İran'a yakın deniz sularından kaçınmaları konusunda uyardı.
Financial Times'ın haberine göre, Yunanistan, geçen hafta İran güçlerinin Yunan bayraklı iki petrol tankerine el koymasının ardından, petrol gemilerini ve ülkenin bayrağını taşıyan diğer gemileri İran'a yakın deniz sularına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Yunanistan Denizcilik Bakanı, yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının son on yılda en yüksek fiyatları gördüğünü ve petrol gemilerine el koyulmasının, tanker piyasasını istikrarsızlaştırabilecek bir hareket olarak nitelendirdi.
Bakan, Yunanistan bandıralı gemilerin, İran'ın yetkisi altındaki tüm deniz sularından kaçınmaları gerek tavsiyesinde bulundu.
İRAN, "YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZ, ENGELLENMEMELİDİR"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayid Hatipzade, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Yunanistan ile ilişkilerimiz, üçüncü bir şahsın emriyle engellenmemelidir" dedi.
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