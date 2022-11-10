Yunanistan, Türk-Rus ilişkilerini hedef aldı: Türkiye, yaptırımlara uymayarak sorunlu davranıyor

10 Kasım 2022 Perşembe, 13:46

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, NATO Parlamenter Asamblesi'nin Akdeniz ve Orta Doğu görev gücü toplantısında Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımları atlatarak "özel ekonomik kazançlar" elde ettiğini ve bu sayede Yunanistan ve diğer ülkeler "acı çekip gelir kaybederken para kazandığını" ileri sürdü.

Varvitsiotis, Türkiye'nin NATO politikasını eleştirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uymamasını "sorunlu" olarak nitelendirdi.

Rusya'dan Yunanistan'a gelen turist akışının pandemiden önce 2019'da 900 bin iken bu yıl sıfıra düştüğünü belirten Varvitsiotis, Yunanistan ve diğer tüm ülkelerin özellikle enerji, turizm ve ihracat açısından ödediği bedelin aksine, Türkiye'nin yaptırımları atlatarak "Rusya için pencereler yarattığını" ve "özel bir ekonomik fayda" elde ettiğini öne sürdü.

Varvitsiotis, "Bazılarının burada acı çektiği bir dönemde, bazıları para kazanıyor. Türkiye, Rus yolcuları ağırlamak için uçaklarındaki koltuk sayısını iki katına çıkardı. Yatlarını başka limanlarda tutan Ruslar, şimdi Türk limanlarına taşıdı" dedi.