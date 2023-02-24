Yunanistan, Türkiye ile anlaşmazlıklarda çözüm bulunabileceğini açıkladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara, hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın kazançlı çıkacağı çözümler bulunabileceğine inandığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 08:03
Yunanistan, Türkiye ile anlaşmazlıklarda çözüm bulunabileceğini açıkladı
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk-Yunan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Depremlerin ardından çok pozitif bir atmosfer oluştuğunu belirten Dendias, bu durumun, dış politikada yakınlaşma ve diyalog sürecinin başlaması için kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu ifade etti.

Dendias, her iki ülkenin de seçim sürecinde olduğunu hatırlatarak, "Belki de Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin ya da istişari görüşmelerin yeniden başlaması mümkün olabilir" dedi.

Nikos Dendias, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir. Hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin kazandığı bir çözüm bulunabilir. Zira, birinin kazancı, diğerinin zararı değildir" ifadelerini kullandı.


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