Yunanistan, Türkiye sınırındaki mülteci duvarını uzatıyor

20 Aralık 2021 Pazartesi, 16:27

Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, parlamentonun Ulusal Savunma ve Dış İlişkiler Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, sınır güvenliğini artırmak amacıyla Meriç Nehri yakınındaki çit duvarın onarılarak 26 kilometre kadar uzatılacağını duyurdu.

Theodorikakos, yaptığı açıklamada, “Meriç’te 2020 yılının mart ayında yaşananlar artık herkes tarafından biliniyor. Bu durum, yasa dışı göçmenlerin ve mültecilerin Yunanistan topraklarına girmek için kendi yaptıkları bir girişim değil, Türk makamlarının, yasa dışı göçmenleri kullanarak Yunan sınırlarını büyük ölçüde ihlal etme niyeti olan organize bir operasyonuydu” dedi.



YUNAN SINIRLARI GÜÇLENDİRİLİYOR



Kathimerini’nin haberine göre, Theodorikakos, nisan ayından kasım ayına kadar 143 bin 472 kişinin Yunanistan’a girmesinin engellendiğini açıkladı. Theodorikakos’un açıkladığı rapora göre, Yunan sınırlarının, 250’si Dedeağaç’ta konuşlandırılmak üzere 550 ilave kuvvetle güçlendirileceği öğrenildi.

