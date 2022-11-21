Yunanistan, Türkiye'yi hedef aldı: Doğu Akdeniz'de baş belası gibi hareket ediyor

21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:50

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen bir uluslararası konferansta Türkiye'ye yönelik sert mesajlar gönderdi.

Nikos Dendias, Türkiye'nin yaklaşık 30 yıldır Yunanistan'ı "savaşla tehdit ettiğini ve bunun dünyada duyulmamış bir gerçek" olduğunu ileri sürdü.

Dendias, "Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası deniz hukuku uyarınca karasularını 12 mile çıkarma hakkını kullanması halinde başka bir ülkeye, Yunanistan'a savaş tehdidinde bulunan dünyadaki tek ülkedir. Bu 21. yüzyılda nasıl olabilir?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de "baş belası" olarak hareket ettiğini öne süren Dendias, NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'ya yaptırım uygulamadığını hatırlattı.

Dendias, "Türkiye bir baş belası gibi davranıyor. Türkiye uluslararası hukuku kabul etmemektedir. Rusya'ya hiçbir yaptırım uygulamamış olan NATO üyesi bir ülkedir" dedi.

Dendias, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni hedef alarak, "Türkiye ile yasadışı anlaşmalar imzalıyor ve aynı zamanda Sahel bölgesine silah gönderiyor. Şu anda Sahel'de kontrolden çıkmaya başlayan bir durum görüyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN BAHREYN BÜYÜKELÇİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Konferansta yer alan Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl, Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Esin Çakıl, Dendias'a hitaben, "Türkiye'nin dış politikasına barış, uluslararası hukuk ve diplomasi ilkeleri yön vermektedir. Antalya ve İstanbul'da (Rusya-Ukrayna) müzakere görüşmelerine ev sahipliği yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında söyledikleriniz maalesef kabul edilemez" dedi.