Yunanistan, Türkiye'yi hedef aldı: Türk revizyonizmi, dış politikadaki en büyük zorluk

24 Aralık 2022 Cumartesi, 15:04

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Eleftherostypos gazetesine yazdığı bir makalede Türkiye'ye yönelik dikkat çekici mesajlar gönderdi.

Nikos Dendias, "2023 yılında dış politikada karşılaşılacak zorlukları" anlattığı makalesinde "Giderek daha karmaşık hale gelen uluslararası ve bölgesel ortamda köklü çalkantıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dendias, Türkiye'ye dikkat çekerek, "Bölgesel düzeyde revizyonizm kavramı, her şeyden önce Türkiye'nin ülkemizin toprak egemenliği ve egemenlik haklarına karşı sistematik ihtilaf ve iddialar politikasında da yansımasını bulmaktadır" dedi.

"TÜRK PROVOKASYONLARI TIRMANIŞTA"

Türkiye'nin sürekli "provokasyon" gerçekleştirdiğini iddia eden Dendias, "Yunanistan, Türk tarafından gelen provokasyonların hem süresi hem de yoğunluğu bakımından eşi benzeri görülmemiş bir tırmanışla karşı karşıya" diye konuştu.

Dendias, Türkiye-Libya ilişkilerini hedef alarak, "Türkiye bölgede 'kışkırtıcı' rolünü seçti ve bu istikrarsızlaştırıcı seçiminde Libya'yı gönüllü bir suç ortağı olarak buldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRK REVİZYONİZMİ, DIŞ POLİTİKADAKİ EN BÜYÜK ZORLUK"

Türkiye'nin "revizyonist" politika yürüttüğünü ileri süren Dendias, "Türk revizyonizmi, Yunan dış politikasının önündeki en büyük zorluk" dedi.

Dendias, "Yunanistan'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün en ufak bir sorgulamaya açık olmadığını ve hiçbir koşul altında tartışma konusu yapılamayacağını" dile getirdi.