Yunanistan'dan yeni provokasyon: Türk savaş uçaklarına radar kilidi attı

20 Aralık 2022 Salı, 10:13

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde gerçekleştirilen NATO'nun NEXUS ACE eğitim görevinin, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından yine engellenmeye çalıştığını duyurdu.

Bakanlık, Türk Hava Kuvvetleri'nin muharip ve destek uçakları ile NATO’nun E3-A AWACS uçağının, Ege’nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO’nun NEXUS ACE uçuşunu yaptığı bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Paket Kol, Ege’nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan’a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16’lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.

Yunanistan’a ait F-16 uçakları, radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı. Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü."

SON ÜÇ GÜNDE İKİNCİ PROVOKASYON

17 Aralık'ta da Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait savaş uçakları tarafından engellenme girişimine maruz kaldı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların gerekli karşılık vermesi sonucunda NATO görevinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.