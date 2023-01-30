Yunanistan'a ait bir F-4 Phantom savaş uçağı düştü
Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom savaş uçağının denize düşmesinin ardından pilotlara yönelik arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom savaş uçağı, eğitim uçuşu gerçekleştirirken Andravida havaalanının 25 deniz mili güneyindeki deniz alanına düştü.
Yunan Hava Kuvvetleri'nin alarma geçtiği belirtilirken, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak denize atladığı belirtiliyor.
Katakolon'un 8 deniz mili batısında su ve hava araçlarıyla pilotlara yönelik bir arama kurtarma operasyonu yürütüldüğü bildirildi.
Pilotların kurtarılması için deniz ve hava kuvvetlerine ait 3 hava aracı, sahil güvenliğe ait 4 deniz aracı ve bir kurtarma botu çalışmalara katıldı.
Yunan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "30 Ocak 2023 Pazartesi günü, saat 10:30'da, eğitim uçuşu yapan 338M/117PM tipi bir F-4 uçağı Andravida havaalanının 25 deniz mili güneyindeki deniz alanına düşmüştür" denildi.
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