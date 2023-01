Yunanistan'dan Türkiye'ye: Kıbrıs bize çok uzak değil

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 14:21

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 14:21

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gensoru önergesinin görüşüldüğü genel kurul oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik mesajlar verdi.

Nikos Dendias, üstü kapalı bir şekilde Türkiye'yi hedef alarak, "19. yüzyıl mantığı olan gambot diplomasisi, geri dönüşü olmayan bir şekilde geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Dendias, "Sadece hükümetin değil, tüm siyasi dünyanın ve Yunan toplumunun algısı, Türk halkının barış istediği, istikrar istediği ve büyük çoğunluğunun Yunanistan ile iş birliği istediği yönündedir, çünkü bu bölgeye kalkınma ve refah getirecektir" dedi.

Kıbrıs'ın, Yunanistan'a "çok uzak olmadığını" savunan Dendias, "Her mektuba, her yasadışı ve asılsız açıklamaya, her yasadışı ve asılsız anlaşmaya, bize karşı her retoriğe yanıt vermekten vazgeçmeyeceğiz. Bize yöneltilen yanlış suçlamaları, her zaman uluslararası hukuka dayalı argümanlarla, sakin ve ağırbaşlı bir şekilde çürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"SAÇMALIK DÜZEYİNDEKİ ARGÜMANLARI REDDEDİYORUZ"

Dendias, Türkiye'nin argümanlarını "saçmalık" olarak iddia ederek, "Saçmalık düzeyinde karşı argümanlarla uğraşmaya ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Dendias, "Biz dostlarımızın, müttefiklerimizin, anlaşmaları sorgulamayanların, Yunanistan'ın adaları üzerindeki egemenliğini teyit edenlerin, fanteziyi reddedenlerin ve apaçık ortada olanı söyleyenlerin yanındayız" dedi.