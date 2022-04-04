Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Yunanistan'ın Laconia şehrinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:27
Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin internet sitesinden duyurduğuna göre, sabah 07.39'da Yunanistan'ın Laconia şehrinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5.4 kilometre altında gerçekleşti.



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