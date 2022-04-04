Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Yunanistan'ın Laconia şehrinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin internet sitesinden duyurduğuna göre, sabah 07.39'da Yunanistan'ın Laconia şehrinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5.4 kilometre altında gerçekleşti.
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