Yunanistan'da casus yazılım baskını
Yunanistan'da casus yazılım programı ile ilişkili altı şirkete baskın düzenlendi.
Yunanistan'da dinleme skandalında kullanıldığı iddia edilen "predator" isimli casus yazılım programıyla ilgili şirketlere baskın düzenlendi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberde, yetkili savcılık makamlarının casus yazılım programı "predator" ile ilgili şirketlerle ilişkisi bulunan kişilere ait verilere sahip olduğu, söz konusu verilerin çeşitli evrak ve tanıkların ifadelerinden elde edildiği belirtildi.
Casus yazılımla ilgili olduğu düşünülen altı şirkete baskın yapıldığı aktarılan haberde, savcılık makamlarının bundan sonra atacakları adımları baskın sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda belirleyeceği ifade edildi.
Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.
Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
- Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...
- İsmailağa'da skandallar bitmiyor
- 'EYT mi, o ne' deyip kıkırdadı
- Pandemi sonrası 'patlayan kafa sendromunda' artış var
- Hükümet masaya bu rakamla oturacak!