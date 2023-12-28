Yunanistan’da ‘Covid-19 ve grip’ alarmı: Ani artış dikkat çekti, maske uyarısı yapıldı

Yunanistan'da son dönemde Covid-19 ve grip vakalarında yaşanan ani artış sonrası kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maske takılması uyarısı yapıldı.

AA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 20:11
Yunanistan’da ‘Covid-19 ve grip’ alarmı: Ani artış dikkat çekti, maske uyarısı yapıldı
Abone Ol google-news

Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyinin, bugün yapılan toplantısında, son haftalarda artan Covid-19 ve grip vakalarına dikkat çekildi.

Maske takma zorunluluğunun da ele alındığı toplantıda, maske kullanımı için zorunluluk getirilmesi yerine kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, önceki hafta 60 kişinin, Covid-19'dan kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmişti.


İlgili Haberler

Grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlü tutma yolları

Grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlü tutma yolları
Mevsim geçişlerini seven hastalık: Grip

Mevsim geçişlerini seven hastalık: Grip
KBB Uzmanı: 'Mevsim değişikliklerinde grip ve nezle artıyor'

KBB Uzmanı: 'Mevsim değişikliklerinde grip ve nezle artıyor'

En Çok Okunan Haberler