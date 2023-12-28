Yunanistan’da ‘Covid-19 ve grip’ alarmı: Ani artış dikkat çekti, maske uyarısı yapıldı
Yunanistan'da son dönemde Covid-19 ve grip vakalarında yaşanan ani artış sonrası kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maske takılması uyarısı yapıldı.
Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyinin, bugün yapılan toplantısında, son haftalarda artan Covid-19 ve grip vakalarına dikkat çekildi.
Maske takma zorunluluğunun da ele alındığı toplantıda, maske kullanımı için zorunluluk getirilmesi yerine kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, önceki hafta 60 kişinin, Covid-19'dan kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama!
- Onlarca ölü ve yaralı var!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- HÜDA PAR Erdoğan’ın projesini çaldı!
- İşte yeni kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fiyatları
- 9 dev AVM için konkordato talebi
- Demirtaş, 'asgari'yi yorumladı
- Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
- AYM'den hukuk dersi
- Tarikatlar istedi, RTÜK harekete geçti!